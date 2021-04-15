Директор ЦРУ: Российских войск у границ Украины достаточно для вторжения

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российских войск в Крыму и вдоль восточной границы Украины достаточно для полноценного вторжения.

Об этом он заявил, выступая в комитете по разведке Сената США, передает «Радио Свобода».

«Думаю, очевидно, что российское стягивание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса оставляет серьезное беспокойство. Накопление сил достигло момента, когда оно может стать основой для отдельных военных вторжений», — сказал Бернс.

Он отметил, что российские власти могут использовать маневры, чтобы запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам. При этом Бернс добавил, что не стоит «недооценивать то, как президент Путин может использовать свою силу».

Американские разведывательные ведомства сейчас активно делятся информацией с союзниками и «разделяют обеспокоенность». «Частично, это была цель звонка президента Байдена президенту Путину — заявить очень четко о серьезности нашего беспокойства», — сказал Бернс.

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер сказал, что Россия сейчас находится в положении, когда у нее несколько вариантов. Среди них — точечный удар.