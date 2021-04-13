Министр обороны России: К западным границам РФ переброшены две армии и три соединения ВДВ

Вооруженные силы России за три недели перебросили на свои западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что там они выполняют «учебно-боевые задачи».

Об этом передает Интерфакс.

«Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель», — сказал Шойгу.

Шойгу отметил, что переброска войск была «ответом на угрозы со стороны НАТО».

Он заявил, что США и НАТО возле границ европейской части России сосредоточили 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и техники.