«Играют на нервах». Россия требует от США держать свои корабли в Черном море подальше от оккупированного Крыма

В России называют «провокацией» присутствие военных кораблей США в Черном море. Там считают это «попыткой играть на нервах».

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, цитаты которого приводит ТАСС.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия. [...] Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — сказал Рябков.

Заместитель главы МИД назвал такие маневры американского флота инструментом геополитики. Он также отметил, что Вашингтон должен держаться подальше от оккупированного Крыма и Черноморского побережья для «своего же блага».

Также Рябков заявил, что Россия будет и в дальнейшем «защищать русскоязычное население» в Украине, несмотря на заявление США о том, что Москва заплатит за свои агрессивные действия на Донбассе.