«Играют на нервах». Россия требует от США держать свои корабли в Черном море подальше от оккупированного Крыма

В России называют «провокацией» присутствие военных кораблей США в Черном море. Там считают это «попыткой играть на нервах».
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, цитаты которого приводит ТАСС.
«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия. [...] Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — сказал Рябков.
Заместитель главы МИД назвал такие маневры американского флота инструментом геополитики. Он также отметил, что Вашингтон должен держаться подальше от оккупированного Крыма и Черноморского побережья для «своего же блага».
Также Рябков заявил, что Россия будет и в дальнейшем «защищать русскоязычное население» в Украине, несмотря на заявление США о том, что Москва заплатит за свои агрессивные действия на Донбассе.
Напомним, 9 апреля Министерство иностранных дел Турции сообщило, что Военно-морские силы США направят два корабля в Черное море.
Официальный представитель Минобороны США заявлял, что Штаты рассматривают возможность отправить военные корабли в ближайшие недели «в знак поддержки Украины» на фоне усиления присутствия российских войск у границ. Он добавил, что Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве «особый сигнал» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Кремль уже говорит о риске «возобновления гражданской войны» на Донбассе. В Минобороны Украины заявляют, что эскалация со стороны России неизбежна.
- Украинские власти призвали НАТО усилить войска вокруг Украины, а Россия говорит, что будет на эти действия отвечать. В Кремле заявили, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ «не представляет» для них угрозы.