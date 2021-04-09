«В знак поддержки Украины». США направят два военных корабля в Черное море

На следующей неделе Военно-морские силы США направят два корабля в Черное море.
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
«Мы были уведомлены по дипломатическим каналам две недели назад, что два американских военных корабля выйдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли останутся в Черном море до 4 мая», — сообщило Министерство иностранных дел Турции.
Ранее в комментарии американскому телеканалу CNN официальный представитель Минобороны США заявил, что Штаты рассматривают возможность отправить военные корабли в Черное море в ближайшие недели «в знак поддержки Украины» на фоне усилившегося присутствия российских войск у ее границ.
По его словам, Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве «особый сигнал» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией.
- С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Североатлантический альянс уверяет Украину в своей поддержке на фоне шагов России, которые могут привести к эскалации ситуации в Украине. В штаб-квартире НАТО заявили, что «пристально следят за ситуацией». США тоже обещают поддержку Украине в случае вторжения.