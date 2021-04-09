«В знак поддержки Украины». США направят два военных корабля в Черное море

На следующей неделе Военно-морские силы США направят два корабля в Черное море.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Мы были уведомлены по дипломатическим каналам две недели назад, что два американских военных корабля выйдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли останутся в Черном море до 4 мая», — сообщило Министерство иностранных дел Турции.

Ранее в комментарии американскому телеканалу CNN официальный представитель Минобороны США заявил, что Штаты рассматривают возможность отправить военные корабли в Черное море в ближайшие недели «в знак поддержки Украины» на фоне усилившегося присутствия российских войск у ее границ.

По его словам, Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве «особый сигнал» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией.