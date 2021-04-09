«На знак підтримки України». США направлять два військові кораблі в Чорне море

Наступного тижня Військово-морські сили США направлять два корабля в Чорне море.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

«Ми були повідомлені по дипломатичних каналах два тижні тому, що два американські військові кораблі увійдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня», — повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини.

Раніше в коментарі американському телеканалу CNN офіційний представник Міноборони США заявив, що Штати розглядають можливість відправити військові кораблі в Чорне море найближчими тижнями «на знак підтримки України» на тлі посилення присутності російських військ біля її кордонів.

За його словами, Військово-морські сили США регулярно діють у Чорному морі, проте розгортання додаткових бойових кораблів пошле Москві «особливий сигнал» про те, що Вашингтон «уважно стежить» за ситуацією.