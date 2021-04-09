«На знак підтримки України». США направлять два військові кораблі в Чорне море

Наступного тижня Військово-морські сили США направлять два корабля в Чорне море.
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
«Ми були повідомлені по дипломатичних каналах два тижні тому, що два американські військові кораблі увійдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня», — повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини.
Раніше в коментарі американському телеканалу CNN офіційний представник Міноборони США заявив, що Штати розглядають можливість відправити військові кораблі в Чорне море найближчими тижнями «на знак підтримки України» на тлі посилення присутності російських військ біля її кордонів.
За його словами, Військово-морські сили США регулярно діють у Чорному морі, проте розгортання додаткових бойових кораблів пошле Москві «особливий сигнал» про те, що Вашингтон «уважно стежить» за ситуацією.
- З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння і сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Північноатлантичний альянс запевняє Україну у своїй підтримці на тлі кроків Росії, що можуть призвести до ескалації ситуації в Україні. У штаб-квартирі НАТО заявили, що «пильно стежать за ситуацією». США теж обіцяють підтримку Україні в разі вторгнення.