«Грають на нервах». Росія вимагає від США тримати свої кораблі в Чорному морі подалі від окупованого Криму

У Росії називають «провокацією» присутність військових кораблів США в Чорному морі. Там вважають це «спробою грати на нервах».

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков, цитати якого наводить ТАСС.

«Американським військовим кораблям поблизу від наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи. […] Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде», — сказав Рябков.

Заступник глави МЗС назвав такі маневри американського флоту інструментом геополітики. Він також наголосив, що Вашингтон повинен триматися подалі від окупованого Криму і Чорноморського узбережжя для «свого ж блага».

Також Рябков заявив, що Росія буде й надалі «захищати російськомовне населення» в Україні, попри заяву США про те, що Москва заплатить за свої агресивні дії на Донбасі.