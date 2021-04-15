Reuters: США відкликали попередження про розміщення кораблів у Чорному морі

США відкликали попередження про прохід військових кораблів Чорним морем, яке вони раніше надіслали владі Туреччини.

Про це з посиланням на турецькі дипломатичні джерела пише Reuters.

За даними джерел, посольство США в Анкарі повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини про цей крок, але не зазначило причину.

Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu також уточнило, що військові кораблі мали вийти в Чорне море 14 і 15 квітня і залишатися там до 4 і 5 травня. Інформації ж про нові проходи наразі не надходило.

Водночас урядовці США заявили Reuters, що Туреччина, можливо, неправильно зрозуміла перше повідомлення, бо факт розгортання не був підтверджений. Також вони зазначили, США часто попереджають Туреччину про потенційний вихід до Чорного моря. Але це не обовʼязково означає, що кораблі вирушать у море, ймовірніше гарантує таку можливість у разі необхідності.

Згодом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу NTV підтвердив, що США усно підтвердили відмову від розміщення кораблів у Чорному морі.

«Якщо їхні кораблі не пройдуть сьогодні, 15-денний період попереджень почнеться знову. США повідомили нам, що вчора вони анулювали розміщення, але письмове повідомлення пока не надходило», — сказав він.

Зазначимо, в акваторію Чорного моря мали зайти американські ракетні есмінці Donald Cook («Дональд Кук») і Roosevelt («Рузвельт»).