Reuters: США отозвали предупреждение о размещении кораблей в Черном море

США отозвали предупреждение о проходе военных кораблей по Черному морю, которое они ранее направили властям Турции.
Об этом со ссылкой на турецкие дипломатические источники пишет Reuters.
По данным источников, посольство США в Анкаре сообщило Министерству иностранных дел Турции об этом шаге, но не указало причину.
Государственное турецкое информационное агентство Anadolu также уточнило, что военные корабли должны были выйти в Черное море 14 и 15 апреля и оставаться там до 4 и 5 мая. Информации же о новых проходах пока не поступало.
В то же время чиновники США заявили Reuters, что Турция, возможно, неправильно поняла первое сообщение, потому что факт развертывания не был подтвержден. Также они отметили, что США часто предупреждают Турцию о потенциальном выходе в Черное море. Но это необязательно означает, что корабли отправятся в море, скорее, гарантирует такую возможность в случае необходимости.
Впоследствии министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV подтвердил, что США устно подтвердили отказ от размещения кораблей в Черном море.
«Если их корабли не пройдут сегодня, 15-дневный период уведомлений начнется снова. США сообщили нам, что вчера они аннулировали размещение, но письменное сообщение пока не поступало», — сказал он.
Отметим, в акваторию Черного моря должны были зайти американские ракетные эсминцы Donald Cook («Дональд Кук») и Roosevelt («Рузвельт»).
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