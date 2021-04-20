Меркель визнала ситуацію біля кордонів України «більш ніж тривожною», але відмовилася назвати Путіна «вбивцею»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що на сьогодні з урахуванням загроз безпеці ситуація в Криму та на Донбасі більш ніж тривожна.

Про це вона заявила у зверненні до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Ситуація в Білорусі, на сході України і в Криму, Придністровʼї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна», — зазначила вона.

Водночас вона підкреслила важливість зберегти транзит російського газу через Україну після запуску нового газопроводу «Північний потік-2».