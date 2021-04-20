«Провокації США та НАТО». Міноборони Росії пояснило стягування військ до кордону з Україною

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив стягування військ до кордону з Україною «провокаційною діяльністю» США та НАТО.
Про це повідомляє агентство ТАСС.
«Нестабільний стан справ спостерігається в низці країн Близькосхідного регіону і Закавказзя. Спроби НАТО протидіяти його нормалізації змушують нас вдаватися до симетричних заходів стратегічного стримування і нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу», — сказав Шойгу на засіданні колегії Міністерства оборони РФ.
За словами Шойгу, керівництво України, «як і раніше, прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі».
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- За даними голови зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепа Борреля, на кордоні з Україною і в анексованому Криму перебувають понад 150 тисяч військових.
- Українська розвідка бачить три сценарії подій: демонстрація сили, вторгнення через Крим і захоплення південних областей, провокація на Донбасі та наступ.