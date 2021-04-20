WSJ показала спутниковые снимки российской боевой авиации в Крыму и лагерь в Воронежской области

Газета The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки с российской боевой авиацией в оккупированном Крыму и военной техникой в Воронежской области, которую стянули к границам Украины для возможного вторжения.

Как пишет газета, снимки предоставила компания Maxar Technologies, которая занимается коммерческой съемкой. Они были сделаны в период между 10 и 16 апреля 2021 года.

На полигоне Опук в Крыму спутник 15 апреля снял полевой госпиталь, боевые вертолеты, вероятно Ка-52, и военную технику.

Maxar Technologies

14 апреля спутник зафиксировал крымскую авиабазу Кировское — на ней базируются несколько десятков вертолетов.

Maxar Technologies

На Ангарском полигоне в Крыму 15 апреля спутник сфотографировал десантную технику — предположительно БМД-3.

Maxar Technologies

На авиабазе Саки в Крыму зафиксированы истребители Су-30 и Су-27СМ, а также бомбардировщики и штурмовики Су-34, Су-25 и Су-24.

Maxar Technologies

В Воронежской области на полигоне Погоново 10 апреля спутник зафиксировал целую мотострелковую бригаду. На снимке видны грузовики, танки, БТРы и артиллерия.

Maxar Technologies

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что у границ Украины сконцентрировано больше российских войск, чем в 2014 году. Конкретную цифру он не назвал. Разведка Украины ожидала скопление на уровне 120 тысяч военнослужащих РФ. Накануне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия развернула уже более 150 тысяч военных.