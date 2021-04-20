WSJ показала супутникові знімки російської бойової авіації в Криму і табір у Воронезькій області

Газета The Wall Street Journal опублікувала супутникові знімки з російською бойовою авіацією в окупованому Криму та військовою технікою у Воронезькій області, яку стягнули до кордонів України для можливого вторгнення.
Як пише газета, знімки надала компанія Maxar Technologies, яка займається комерційною зйомкою. Вони були зроблені в період між 10 і 16 квітня 2021 року.
На полігоні Опук в Криму супутник 15 квітня зняв польовий госпіталь, бойові вертольоти, ймовірно Ка-52, і військову техніку.
14 квітня супутник зафіксував кримську авіабазу Кіровське — на ній базуються кілька десятків вертольотів.
На Ангарському полігоні в Криму 15 квітня супутник сфотографував десантну техніку — імовірно БМД-3.
На авіабазі Саки в Криму зафіксовані винищувачі Су-30 і Су-27СМ, а також бомбардувальники і штурмовики Су-34, Су-25 та Су-24.
У Воронезькій області на полігоні Погоново 10 квітня супутник зафіксував цілу мотострілкову бригаду. На знімку видно вантажівки, танки, БТРи і артилерію.
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що біля кордонів України сконцентровано більше російських військ, ніж в 2014 році. Конкретну цифру він не назвав. Розвідка України очікувала скупчення на рівні 120 тисяч військовослужбовців РФ. Напередодні голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія розгорнула вже понад 150 тисяч військових.
- Українська розвідка бачить три сценарії подій: демонстрація сили, вторгнення через Крим і захоплення південних областей, провокація на Донбасі та наступ.
- У Міноборони Росії 17 квітня повідомили, що перекинули до Криму понад 50 бойових літаків, а в Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Росія вже обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив стягування військ до кордону з Україною «провокаційною діяльністю» США і НАТО.