Росія обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря

Росія з 20 до 24 квітня запровадила тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму та Чорного моря.

Про це йдеться в оповіщенні для пілотів NOTAM.

«Район оголошено тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден», — вказується в документі.