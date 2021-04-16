США і НАТО засудили дії Росії з блокування судноплавства через Керченську протоку

США поділяють стурбованість України через блокування Росією судноплавства через Керченську протоку і недавні провокації. США вважають дії РФ незаконними і продовженням мілітаризації регіону.

Із такою заявою виступила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

«Окупація та мілітаризація Росією Кримського півострова має наслідки далеко за межами України. Це загрожує трансатлантичній безпеці», — сказала вона.

Остріан нагадала про нещодавні санкції та заявила, що США із союзниками продовжать «спричинювати витрати для Росії та її ставлеників, допоки Росія не припинить агресію на сході України й окупацію Криму».

Як повідомляє AFP, у НАТО блокування протоки назвали «невиправданим». Раніше генеральний секретар Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощувати війська на кордоні з Україною, окупованих територіях Донбасу й у Криму, а також в Чорному морі.