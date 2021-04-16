США і НАТО засудили дії Росії з блокування судноплавства через Керченську протоку

США поділяють стурбованість України через блокування Росією судноплавства через Керченську протоку і недавні провокації. США вважають дії РФ незаконними і продовженням мілітаризації регіону.
Із такою заявою виступила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.
«Окупація та мілітаризація Росією Кримського півострова має наслідки далеко за межами України. Це загрожує трансатлантичній безпеці», — сказала вона.
Остріан нагадала про нещодавні санкції та заявила, що США із союзниками продовжать «спричинювати витрати для Росії та її ставлеників, допоки Росія не припинить агресію на сході України й окупацію Криму».
Як повідомляє AFP, у НАТО блокування протоки назвали «невиправданим». Раніше генеральний секретар Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощувати війська на кордоні з Україною, окупованих територіях Донбасу й у Криму, а також в Чорному морі.
- 15 квітня пʼять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійські катери України. Інцидент стався біля Керченської протоки — катери супроводжували комерційні кораблі. Росіяни пішли після попередження про застосування зброї.
- Того ж дня стало відомо, що РФ, прикриваючись військовими навчаннями, з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн, крім комерційних суден. МЗС України висловило протест і вимагає скасувати це рішення.