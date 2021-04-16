США и НАТО осудили действия России по блокировке судоходства через Керченский пролив

США разделяют обеспокоенность Украины из-за блокировки Россией судоходства через Керченский пролив и недавних провокаций. США считают действия РФ незаконными и продолжением милитаризации региона.

С таким заявлением выступила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан.

«Продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины. Это угрожает трансатлантической безопасности», — сказала она.

Остриан напомнила о недавних санкциях и заявила, что США с союзниками продолжат «причинять убытки России и ее ставленникам до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма».

Как сообщает AFP, в НАТО блокировку пролива назвали неоправданной. Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивать войска на границе с Украиной, оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также в Черном море.