США и НАТО осудили действия России по блокировке судоходства через Керченский пролив

США разделяют обеспокоенность Украины из-за блокировки Россией судоходства через Керченский пролив и недавних провокаций. США считают действия РФ незаконными и продолжением милитаризации региона.
С таким заявлением выступила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан.
«Продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины. Это угрожает трансатлантической безопасности», — сказала она.
Остриан напомнила о недавних санкциях и заявила, что США с союзниками продолжат «причинять убытки России и ее ставленникам до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма».
Как сообщает AFP, в НАТО блокировку пролива назвали неоправданной. Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивать войска на границе с Украиной, оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также в Черном море.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент произошел возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля до 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и потребовал отменить это решение.