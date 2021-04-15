«Россия пошла на усиление эскалации». МИД Украины возмущен закрытием Керченского пролива до осени

Россия с 24 апреля до 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран. Министерство иностранных дел Украины назвало этот шаг усилением эскалации в море на фоне возможного вторжения России в Украину.

В своем заявлении ведомство отмечает, что РФ под предлогом военных учений нарушает международное право и узурпирует суверенное право Украины на проход.

«Именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря. Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море», — сказано в заявлении.

Закрытие пролива и переброска военных кораблей Каспийской флотилии в регион «говорит о продолжении агрессии РФ». МИД требует немедленно отменить решение и просит международное сообщество усилить давление на Россию.