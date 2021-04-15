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США ввели новые санкции против России — высылают 10 дипломатов и блокируют активы ряда компаний и лиц

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
США ввели новые санкции против России — высылают 10 дипломатов и блокируют активы ряда компаний и лиц

Michael Parulava / Unsplash

В Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по негативной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — мы будем защищать наши национальные интересы и повышать стоимость действий российского правительства, направленных на причинение нам вреда», — отметили там.

Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении новых санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, аннексии Крыма и вмешательства в выборы в США.

Что касается кибератак, то Штаты отныне запретили финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, которые будут выпускаться Центробанком России, Минфином или другими ведомствами с 14 июня 2021 года. Также санкции ввели против компаний:

  • Технополис «ЭРА»;
  • АО «Пасит»;
  • Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности»;
  • ООО «Необит»;
  • АО «Передовые системные технологии»;
  • АО «Позитив Текнолоджиз».

Также Штаты высылают 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. По мнению администрации Байдена, они были разведчиками.

За участие в строительстве Крымского моста санкции наложили на компании «Ленпромтранспроект» и «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск». Также Штаты ввели санкции против гендиректора компании «Мостотрест» Леонида Риженкина. За участие в аннексии Крыма ограничения ввели против так называемых «министров» Крыма Ларисы Кулинич и Павла Каранды, а также против местных главных силовиков — Владимира Терентьева и Леонида Михайлюка.

Также был введен ряд санкций за вмешательство в российские выборы. В частности, Штаты ввели ограничения против таких СМИ: InfoRos, NewsFront, SouthFront и «Фонд стратегической культуры». Руководителем российской пропаганды в США считают первого заместителя руководителя Администрации президента России Алексея Громова. Против него тоже ввели санкции. Также под санкции попал российский агент Константин Килимник, который сотрудничал с политтехнологом Полом Манафортом.