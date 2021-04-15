США ввели новые санкции против России — высылают 10 дипломатов и блокируют активы ряда компаний и лиц

В Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов.
Об этом пишет пресс-служба Белого дома.
«Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по негативной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — мы будем защищать наши национальные интересы и повышать стоимость действий российского правительства, направленных на причинение нам вреда», — отметили там.
Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении новых санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, аннексии Крыма и вмешательства в выборы в США.
Что касается кибератак, то Штаты отныне запретили финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, которые будут выпускаться Центробанком России, Минфином или другими ведомствами с 14 июня 2021 года. Также санкции ввели против компаний:
- Технополис «ЭРА»;
- АО «Пасит»;
- Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности»;
- ООО «Необит»;
- АО «Передовые системные технологии»;
- АО «Позитив Текнолоджиз».
Также Штаты высылают 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. По мнению администрации Байдена, они были разведчиками.
За участие в строительстве Крымского моста санкции наложили на компании «Ленпромтранспроект» и «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск». Также Штаты ввели санкции против гендиректора компании «Мостотрест» Леонида Риженкина. За участие в аннексии Крыма ограничения ввели против так называемых «министров» Крыма Ларисы Кулинич и Павла Каранды, а также против местных главных силовиков — Владимира Терентьева и Леонида Михайлюка.
Также был введен ряд санкций за вмешательство в российские выборы. В частности, Штаты ввели ограничения против таких СМИ: InfoRos, NewsFront, SouthFront и «Фонд стратегической культуры». Руководителем российской пропаганды в США считают первого заместителя руководителя Администрации президента России Алексея Громова. Против него тоже ввели санкции. Также под санкции попал российский агент Константин Килимник, который сотрудничал с политтехнологом Полом Манафортом.
- Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в России, которая состоялась на следующий день после разговора Джо Байдена и Владимира Путина, заявил, что Штаты должны воздержаться от введения санкций. Иначе, пригрозил он, Москва отреагирует «решительно».
- 13 апреля Байден провел второй телефонный разговор с Путиным. Он предложил встречу и призвал Россию снизить напряженность. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Байдена о встрече с Путиным изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано. Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия и Чехия.
- В прошлом году власти США обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря 2020 года стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты обнаруживали уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.