США ввели новые санкции против России — высылают 10 дипломатов и блокируют активы ряда компаний и лиц

В Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Об этом пишет пресс-служба Белого дома. «Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по негативной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — мы будем защищать наши национальные интересы и повышать стоимость действий российского правительства, направленных на причинение нам вреда», — отметили там.

Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении новых санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, аннексии Крыма и вмешательства в выборы в США. Что касается кибератак, то Штаты отныне запретили финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, которые будут выпускаться Центробанком России, Минфином или другими ведомствами с 14 июня 2021 года. Также санкции ввели против компаний: Технополис «ЭРА»;

АО «Пасит»;

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности»;

ООО «Необит»;

АО «Передовые системные технологии»;

АО «Позитив Текнолоджиз». Также Штаты высылают 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. По мнению администрации Байдена, они были разведчиками. За участие в строительстве Крымского моста санкции наложили на компании «Ленпромтранспроект» и «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск». Также Штаты ввели санкции против гендиректора компании «Мостотрест» Леонида Риженкина. За участие в аннексии Крыма ограничения ввели против так называемых «министров» Крыма Ларисы Кулинич и Павла Каранды, а также против местных главных силовиков — Владимира Терентьева и Леонида Михайлюка.