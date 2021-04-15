Помощник Путина — послу США: Штаты должны воздержаться от новых санкций, иначе Россия «решительно» отреагирует

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в России Джоном Салливаном заявил, что Штаты должны воздержаться от введения новых санкций. В противном случае Москва отреагирует «решительно».

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные российского МИДа.

Встреча с американским послом состоялась на фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

«В ходе беседы было сказано, что если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией проявит новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует решительным образом», — цитирует российское агентство своего анонимного собеседника.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя встречу после разговора Байдена и Путина, сказал, что на ней говорили о том, что «озвученные инициативы должны сочетаться с конкретными делами». На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что началась подготовка встречи Байдена и Путина, представитель Кремля заявил, что «не значит». В посольстве США пока никак не прокомментировали встречу с их послом.