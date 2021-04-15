Помощник Путина — послу США: Штаты должны воздержаться от новых санкций, иначе Россия «решительно» отреагирует

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в России Джоном Салливаном заявил, что Штаты должны воздержаться от введения новых санкций. В противном случае Москва отреагирует «решительно».
Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные российского МИДа.
Встреча с американским послом состоялась на фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
«В ходе беседы было сказано, что если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией проявит новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует решительным образом», — цитирует российское агентство своего анонимного собеседника.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя встречу после разговора Байдена и Путина, сказал, что на ней говорили о том, что «озвученные инициативы должны сочетаться с конкретными делами». На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что началась подготовка встречи Байдена и Путина, представитель Кремля заявил, что «не значит». В посольстве США пока никак не прокомментировали встречу с их послом.
- 13 апреля Байден провел второй телефонный разговор с Путиным. Он предложил встречу и призвал Россию снизить напряженность. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о встрече изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано. Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия и Чехия.
- Издания Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США 15 апреля могут объявить о введении новых санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы. В санкционный список могут попасть десять чиновников и не менее 20 компаний.
- Первый разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. В нем Байден говорил о поддержке суверенитета Украины. После этого прошла первая беседа американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским — на фоне наращивания войск России у границ Украины.