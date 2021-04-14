У Путина оценивают предложение Байдена о встрече. Площадки предложили Финляндия, Исландия и Австрия

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение президента США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано.
Об этом сообщает Meduza.
«Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ», — сказал Песков журналистам, добавив, что тема встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.
На вопрос о планах обсудить ситуацию с Украиной Песков ответил, что «пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы преждевременно».
Байден предлагал провести встречу летом в нейтральной стране. Как пишет газета Iltalehti, площадку для встречи уже предложили Финляндия, Исландия и Австрия. Москва получила соответствующие предложения.
- Первый разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. В нем Байден отмечал поддержку суверенитета Украины. После этого прошла первая беседа американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским — на фоне наращивания войск России у границ Украины.
- 13 апреля Байден провел второй телефонный разговор с Путиным. Он предложил встречу и призвал Россию снизить напряженность.