У Путина оценивают предложение Байдена о встрече. Площадки предложили Финляндия, Исландия и Австрия

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение президента США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано.

Об этом сообщает Meduza.

«Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ», — сказал Песков журналистам, добавив, что тема встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

На вопрос о планах обсудить ситуацию с Украиной Песков ответил, что «пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы преждевременно».

Байден предлагал провести встречу летом в нейтральной стране. Как пишет газета Iltalehti, площадку для встречи уже предложили Финляндия, Исландия и Австрия. Москва получила соответствующие предложения.