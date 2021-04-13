Байден поговорил с Путиным из-за российских войск у границ Украины и предложил лично встретиться

Президент США Джо Байден 13 апреля во второй раз поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Среди тем была, в частности, обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины. Байден призвал Россию снизить напряженность.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Президент США также подчеркнул непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отдельно Байден дал понять Путину, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательства в выборы.
Также Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».
Первым об этом разговоре сообщил Белый дом и пресс-служба Кремля подтвердила, что инициатором разговора выступила американская сторона. Отметим, что в российском пересказе беседы не упоминается обеспокоенность Байдена по поводу российских войск на границе, а обострение на Донбассе названо «внутриукраинским кризисом».
Напомним, что первый разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. Тогда Байден также отмечал поддержку суверенитета Украины. Первая беседа американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась недавно — 2 апреля, на фоне этого самого наращивания войск и эскалации на Донбассе.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Кремль уже говорит о риске «возобновления гражданской войны» на Донбассе. В Минобороны Украины заявляют, что эскалация со стороны России неизбежна.