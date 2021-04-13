Байден поговорил с Путиным из-за российских войск у границ Украины и предложил лично встретиться

Президент США Джо Байден 13 апреля во второй раз поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Среди тем была, в частности, обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины. Байден призвал Россию снизить напряженность. Об этом говорится на сайте Белого дома. Президент США также подчеркнул непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельно Байден дал понять Путину, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательства в выборы. Также Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».