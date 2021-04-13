Байден поговорив із Путіним через російські війська біля кордонів України і запропонував зустріч

Президент США Джо Байден 13 квітня вдруге поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Серед тем була, зокрема, стурбованість щодо раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України . Байден закликав Росію знизити напруженість.

Окремо Байден дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати будуть діяти рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.

Також Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією і запропонував у найближчі місяці зустріч на вищому рівні у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».