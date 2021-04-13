Байден поговорив із Путіним через російські війська біля кордонів України і запропонував зустріч

Президент США Джо Байден 13 квітня вдруге поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Серед тем була, зокрема, стурбованість щодо раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України. Байден закликав Росію знизити напруженість.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Президент США також підкреслив непохитну підтримку Штатів суверенітету і територіальної цілісності України.
Окремо Байден дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати будуть діяти рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.
Також Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією і запропонував у найближчі місяці зустріч на вищому рівні у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».
Першим про цю розмову повідомив Білий дім й пресслужба Кремля підтвердила, що ініціатором розмови виступила американська сторона. Зазначимо, що у російському переказі бесіди не згадується стурбованість Байдена з приводу російських військ на кордоні, а загострення на Донбасі названо «внутрішньоукраїнською кризою».
Нагадаємо, що перша розмова Байдена та Путіна відбулася 26 січня. Тоді Байден також наголошував на підтримці суверенітету України. Перша розмова американського лідера із президентом України Володимиром Зеленським відбулась нещодавно — 2 квітня, на тлі нарощування військ та ескалації на Донбасі.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Українська розвідка повідомляла, що Росія планує провокації, щоб викликати відповідь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Кремль уже говорить про ризик «відновлення громадянської війни» на Донбасі. У Міноборони України заявляють, що ескалація з боку Росії неминуча.