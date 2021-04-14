У Путіна оцінюють пропозицію Байдена про зустріч. Майданчики запропонували Фінляндія, Австрія та Ісландія

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція президента США Джо Байдена про зустріч із Володимиром Путіним вивчається і оцінюється, але говорити про це предметно поки зарано.

Про це повідомляє Meduza.

«Поки передчасно говорити про цю зустріч у плані конкретики. Це нова пропозиція, вона буде вивчатися, буде проводитися аналіз», — сказав Пєсков журналістам, додавши, що тема зустрічі буде обговорюватися через дипломатичні канали.

На запитання про плани обговорити ситуацію щодо України Пєсков відповів, що «поки немає ніякої підготовки до цієї зустрічі, тому так ставити запитання передчасно».

Байден пропонував провести зустріч влітку в нейтральній країні. Як пише газета Iltalehti, майданчик для зустрічі вже запропонували Фінляндія, Ісландія і Австрія. Москва отримала відповідні пропозиції.