США объявят новые санкции против России и выдворят ряд российских дипломатов

США уже в этот четверг, 15 апреля, могут объявить о введении новых санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Об этом сообщают агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Ограничения будут введены через несколько дней после того, как американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре предупредил президента России Владимира Путина, что США будут защищать свои интересы.

По словам собеседников агентства, новые санкции коснутся от 20 до 30 компаний (по разным данным) и десяти россиян, среди которых — чиновники российского правительства и представители спецслужб. Из США также вышлют десять дипломатов и чиновников.

Кроме того, по данным СМИ, новые ограничения коснутся и суверенного долга России. В частности, введут запрет на покупку американскими финансовыми учреждениями долговых ценных бумаг непосредственно у Центрального банка России та Министерства финансов РФ.

По данным СМИ, санкции якобы связаны с кибератакой, которую в Microsoft назвали «самой масштабной и самой сложной в мире». Кроме того, Штаты хотят наказать Россию за якобы вмешательство в президентские выборы 2020 года.