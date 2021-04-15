США объявят новые санкции против России и выдворят ряд российских дипломатов

США уже в этот четверг, 15 апреля, могут объявить о введении новых санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.
Об этом сообщают агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Ограничения будут введены через несколько дней после того, как американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре предупредил президента России Владимира Путина, что США будут защищать свои интересы.
По словам собеседников агентства, новые санкции коснутся от 20 до 30 компаний (по разным данным) и десяти россиян, среди которых — чиновники российского правительства и представители спецслужб. Из США также вышлют десять дипломатов и чиновников.
Кроме того, по данным СМИ, новые ограничения коснутся и суверенного долга России. В частности, введут запрет на покупку американскими финансовыми учреждениями долговых ценных бумаг непосредственно у Центрального банка России та Министерства финансов РФ.
По данным СМИ, санкции якобы связаны с кибератакой, которую в Microsoft назвали «самой масштабной и самой сложной в мире». Кроме того, Штаты хотят наказать Россию за якобы вмешательство в президентские выборы 2020 года.
- 13 апреля Байден провел второй телефонный разговор с Путиным. Он предложил встречу и призвал Россию снизить напряженность. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о встрече изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано. Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия и Чехия.
- Напомним, власти США в прошлом году обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря 2020 года стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
- Издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники заявило, что взлом стал делом рук спецслужб России. 19 декабря тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке, а президент Трамп предположил, что за хакерами стоит Китай.