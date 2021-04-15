США оголосять нові санкції проти Росії та видворять низку російських дипломатів

США вже цього четверга, 15 квітня, можуть оголосити про введення нових санкцій проти Росії за хакерські атаки та втручання в президентські вибори.

Про це повідомляють агентства Bloomberg і Reuters з посиланням на джерела в Білому домі.

Обмеження будуть введені через кілька днів після того, як американський лідер Джо Байден в телефонній розмові попередив президента Росії Володимира Путіна, що США будуть захищати свої інтереси.

За словами співрозмовників агентств, нові санкції стосуватимуться від 20 до 30 компаній (за різними даними) та десятьох росіян, серед яких — чиновники російського уряду та представники спецслужб. З США також вишлють десятьох дипломатів та чиновників.

Крім того, за даними ЗМІ, нові обмеження стосуватимуться і суверенного боргу Росії. Зокрема, введуть заборону на купівлю американськими фінансовими установами боргових цінних паперів безпосередньо Центрального банку Росії та Міністерства фінансів РФ.

За даними ЗМІ, санкції нібито пов’язані з кібератакою, яку у Microsoft назвали «наймасштабнішою та найскладнішою в світі». Крім того, Штати хочуть покарати Росію за нібито втручання у президентські вибори 2020 року.