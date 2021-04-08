Bloomberg: Адміністрація Байдена готує відповідь на дії Росії — може ввести санкції проти оточення Путіна

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість вислати російських дипломатів і ввести нові санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки та втручання в американські вибори.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У Білому домі завершили перевірку можливих правопорушень Росії, таких як втручання у вибори США та хакерська атака на урядові установи США, і невдовзі можуть оголосити про відповідні заходи.