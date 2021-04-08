Bloomberg: Администрация Байдена готовит ответ на действия России — может ввести санкции против окружения Путина

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выслать российских дипломатов и ввести новые санкции против России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Белом доме завершили проверку возможных правонарушений России, таких как вмешательство в выборы США и хакерская атака на правительственные учреждения США, и вскоре могут объявить об ответных мерах.