Bloomberg: Администрация Байдена готовит ответ на действия России — может ввести санкции против окружения Путина

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выслать российских дипломатов и ввести новые санкции против России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в американские выборы.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В Белом доме завершили проверку возможных правонарушений России, таких как вмешательство в выборы США и хакерская атака на правительственные учреждения США, и вскоре могут объявить об ответных мерах.
По словам собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов. Речь идет о выдворении из страны российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, а также о санкциях против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и связанных с вмешательством в выборы организаций.
Байден поручил провести расследование в отношении России в первый день на посту президента. Тогда он определил четыре приоритетных направления: вмешательство в американские выборы, сообщение о российских вознаграждениях за убийство американских военных в Афганистане, хакерские атаки и отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
- 17 марта президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей и обещает России расплату за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.
- Власти США в прошлом году обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря 2020 года стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
- Издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники заявило, что взлом стал делом рук спецслужб России. 19 декабря тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке, а президент Трамп предположил, что за хакерами стоит Китай.