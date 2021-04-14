Чехія офіційно запропонувала провести саміт Путіна та Байдена

Чехія офіційно запропонувала провести зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, який також виконує обов’язки очільника МЗС, пише iDNES.

«Я відповів на оголошення президента Байдена, який закликав провести особисту зустріч з президентом Путіним у третій країні. Я доручив нашим послам у Вашингтоні та Москві запропонувати Прагу як можливе місце зустрічі, як було із самітом Обами — Медведєва. Але все на початковій стадії», — заявив він.

Зустріч президентів США та Росії проводилася у чеській столиці Празі у квітні 2010 року. Тоді країни підписали договір про скорочення ядерних арсеналів.