Чехия официально предложила провести саммит Путина и Байдена

Чехия официально предложила провести встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.
Об этом сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек, который также исполняет обязанности главы МИД, пишет iDNES.
«Я ответил на объявление президента Байдена, который призвал провести личную встречу с президентом Путиным в третьей стране. Я поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу как возможное место встречи, как было с саммитом Обамы — Медведева. Но все на начальной стадии», — заявил он.
Встреча президентов США и России проводилась в чешской столице Праге в апреле 2010 года. Тогда страны подписали договор о сокращении ядерных арсеналов.
- Первый разговор Байдена и Путина состоялся 26 января. В нем Байден говорил о поддержке суверенитета Украины. После этого прошла первая беседа американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским — на фоне наращивания войск России у границ Украины.
- 13 апреля Байден провел второй телефонный разговор с Путиным. Он предложил встречу и призвал Россию снизить напряженность. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение президента США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано.