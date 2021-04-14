Чехия официально предложила провести саммит Путина и Байдена

Чехия официально предложила провести встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Об этом сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек, который также исполняет обязанности главы МИД, пишет iDNES.

«Я ответил на объявление президента Байдена, который призвал провести личную встречу с президентом Путиным в третьей стране. Я поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу как возможное место встречи, как было с саммитом Обамы — Медведева. Но все на начальной стадии», — заявил он.

Встреча президентов США и России проводилась в чешской столице Праге в апреле 2010 года. Тогда страны подписали договор о сокращении ядерных арсеналов.