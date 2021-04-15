Помічник Путіна — послу США: Штати повинні утриматися від нових санкцій, інакше Росія «рішуче» відреагує

Помічник президента Росії Юрій Ушаков на зустрічі з послом США в Росії Джоном Салліваном заявив, що Штати мають утриматися від запровадження нових санкцій. Інакше Москва відреагує «рішуче».

Про це повідомляють РИА Новости, посилаючись на дані російського МЗС.

Зустріч з американським послом відбулася на тлі недавньої телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

«У ході бесіди було сказано, якщо американська сторона на тлі слів Байдена про наміри поліпшити відносини з Росією зробить нові недружні стосунки у вигляді санкцій, російська сторона відреагує якнайрішучіше», — цитує російське агентство свого анонімного співрозмовника.

Речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи зустріч після розмови Байдена і Путіна, сказав, що говорили про те, що «озвучені ініціативи повинні поєднуватися з конкретними справами». На уточнювальне запитання журналістів, чи означає це, що почалася підготовка до зустрічі Байдена і Путіна, представник Кремля заявив, що «не означає». У посольстві США поки ніяк не прокоментували зустріч з їхнім послом.