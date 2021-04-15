В Кремле отреагировали на возможные новые санкции США и пригрозили отменить встречу Путина с Байденом

В Кремле осуждают политику санкций США и в случае введения новых ограничений против России будут действовать по принципу взаимности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство Интерфакс.

«Мы осуждаем любые санкционные устремления. Считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле. Взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои собственные интересы», — сказал он.

В то же время Песков отказался комментировать информацию изданий Bloomberg и Reuters, которые сообщили, что новые санкции готовятся ввести против десяти чиновников и не менее 20 компаний за хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы США. Кроме того, планируется выдворить около десятка дипломатов.

«Понятно, что дыма без огня не бывает, скорее всего, речь идет о каких-то уже «сливах» в американские газеты. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Все-таки дождемся, если будут какие-то конкретные решения объявлены от официального Вашингтона», — отметил представитель президента РФ.

К тому же он отметил, что новые санкции США не будут способствовать встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встречи — это однозначно», — сказал он.

Кроме этого, Песков заверил, что Россия выступает против «ленинской формулы — шаг вперед, два шага назад» в двусторонних отношениях с США.