В Кремле отреагировали на возможные новые санкции США и пригрозили отменить встречу Путина с Байденом

В Кремле осуждают политику санкций США и в случае введения новых ограничений против России будут действовать по принципу взаимности.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство Интерфакс.
«Мы осуждаем любые санкционные устремления. Считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле. Взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои собственные интересы», — сказал он.
В то же время Песков отказался комментировать информацию изданий Bloomberg и Reuters, которые сообщили, что новые санкции готовятся ввести против десяти чиновников и не менее 20 компаний за хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы США. Кроме того, планируется выдворить около десятка дипломатов.
«Понятно, что дыма без огня не бывает, скорее всего, речь идет о каких-то уже «сливах» в американские газеты. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Все-таки дождемся, если будут какие-то конкретные решения объявлены от официального Вашингтона», — отметил представитель президента РФ.
К тому же он отметил, что новые санкции США не будут способствовать встречи Владимира Путина и Джо Байдена.
«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встречи — это однозначно», — сказал он.
Кроме этого, Песков заверил, что Россия выступает против «ленинской формулы — шаг вперед, два шага назад» в двусторонних отношениях с США.
- Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в России, которая состоялась на следующий день после разговора Джо Байдена и Владимира Путина, заявил, что Штаты должны воздержаться от введения санкций. Иначе, пригрозил он, Москва отреагирует «решительно».
- 13 апреля Байден провел второй телефонный разговор с Путиным. Он предложил встречу и призвал Россию снизить напряженность. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Байдена о встрече с Путиным изучается и оценивается, но говорить об этом предметно пока рано. Площадки для переговоров уже предложили Финляндия, Австрия, Исландия и Чехия.
- В прошлом году власти США обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря 2020 года стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты обнаруживали уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
- Издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные с ситуацией источники заявило, что взлом стал делом рук спецслужб России. 19 декабря тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке.