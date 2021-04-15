США ввели нові санкції проти Росії — висилають 10 дипломатів та блокують активи низки компаній і осіб

У Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Про це пише пресслужба Білого дому. «Адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що Сполучені Штати хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними. Ми не думаємо, що нам потрібно продовжувати рух негативною траєкторією. Однак ми також ясно дали зрозуміти — публічно і в приватному порядку — що ми будемо захищати наші національні інтереси і підвищувати вартість дій російського уряду, спрямованих на заподіяння нам шкоди», — наголосили там.

Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про введення нових санкцій. Вони стосуються кібератаки на американські установи, анексії Криму та втручання у вибори в США. Що стосується кібератак, то Штати відтепер заборонили фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих та нерублевих облігацій, які випускатимуться Центробанком Росії , Мінфіном або іншими відомствами з 14 червня 2021 року. Також санкції ввели проти компаній: Технополис «ЭРА»;

АТ «Пасит»;

Федеральна державна автономна наукова установа «Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв і автоматики безпеки»;

ТОВ «Необит»;

АТ «Передовые системные технологии»;

АТ «Позитив Текнолоджиз». Також Штати висилають 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні. На думку адміністрації Байдена, вони були розвідниками.