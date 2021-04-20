Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Россия с 20 до 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.
Об этом говорится в оповещении для пилотов NOTAM.
«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — указывается в документе.
Согласно обнародованным координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- По данным главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, на границе с Украиной и в аннексированном Крыму находятся более 150 тысяч военных.
- Украинская разведка видит три сценария событий: демонстрация силы, вторжение через Крым и захват южных областей, провокация на Донбассе и наступление.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент произошел возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля до 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и требует отменить решение. В НАТО осудили РФ за этот шаг.