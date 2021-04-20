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Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Takahiro Sakamoto / Unsplash

Россия с 20 до 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

Об этом говорится в оповещении для пилотов NOTAM.

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — указывается в документе.

Согласно обнародованным координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.