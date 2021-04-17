Россия перебросила в Крым более 50 боевых самолетов. В Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии

Минобороны России под видом учений перебросило в оккупированный Крым более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, самолеты выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

Речь об истребителях Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34, и штурмовиках Су-25СМ3. С ними в учениях будут задействованы тактические объединения противовоздушной обороны.

Как сообщают «РИА Новости», тем временем в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии. Десантные и артиллерийские корабли также будут принимать участие в учениях.