Россия перебросила в Крым более 50 боевых самолетов. В Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии

Минобороны России под видом учений перебросило в оккупированный Крым более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, самолеты выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям.
Речь об истребителях Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34, и штурмовиках Су-25СМ3. С ними в учениях будут задействованы тактические объединения противовоздушной обороны.
Как сообщают «РИА Новости», тем временем в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии. Десантные и артиллерийские корабли также будут принимать участие в учениях.
- Маневры войск РФ проходят на фоне возможной подготовки к наступлению вглубь территорий Украины. В Крыму уже находится 16 батальонных тактических групп.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент произошел возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля по 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и потребовал отменить решение. США и НАТО осудили РФ за этот шаг.