НАТО оголосило дату саміту, на якому плануватимуть майбутнє на 10 років. Україна закликала врахувати її наміри

Наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться через менш ніж два місяці — 14 червня в Брюсселі. На ньому спланують майбутнє Альянсу на наступні 10 років.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій на сайті Альянсу.

За його словами, на саміті ухвалять рішення щодо порядку денного НАТО на період до 2030 року.

«Ми ухвалюватимемо рішення щодо предметного і перспективного порядку денного НАТО, щоб протистояти викликам сьогоднішнього і завтрашнього дня: агресивним діям Росії, загрозі тероризму, кібератакам, новим і руйнівним технологіям, впливу змін клімату на безпеку і підйому Китаю», — наголосив генсек.

Міністр оборони України Андрій Таран закликав НАТО на саміті врахувати серйозність євроатлантичних намірів України. «Розраховуємо, що ця позиція України буде відображена у документах, які розглядатимуться 14 червня», — наголосив Таран.