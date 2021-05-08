Зеленський і президент Латвії підписали спільну декларацію про європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський підписав з президентом Латвії Егілсом Левітсом спільну декларацію про європейську перспективу України.
Документ підписали за результатами розмови по відеозвʼязку, повідомляє пресслужба Офісу президента.
«[У декларації] лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи «Східне партнерство» та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до ЄС», — повідомили в ОП.
Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвія підтримає Україну, коли країна «буде готова до цього відповідального кроку».
Лідери також обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. В ОП зазначають, що президенти наголосили на важливості започаткування Кримської платформи як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня.
В ОП зазначили, що Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку декларацію — раніше такі документи були укладені з Литвою та Польщею в березні і травні цього року.
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