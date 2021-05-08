Зеленский и президент Латвии подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Латвии Эгилсом Левитсом совместную декларацию о европейской перспективе Украины.
Документ подписали по результатам разговора по видеосвязи, сообщает пресс-служба Офиса президента.
«[В декларации] лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы «Восточное партнерство» и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в ЕС», — сообщили в ОП.
Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвия поддержит Украину, когда страна «будет готова к этому ответственному шагу».
Лидеры также обсудили обострение ситуации в временно оккупированном Крыму. В ОП отмечают, что президенты отметили важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыму и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа.
В ОП отметили, что Латвия стала третьим государством, с которым подписано такую декларацию — раньше такие документы были заключены с Литвой и Польшей в марте и мае этого года.
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