Україна та Євросоюз підписали угоду про «відкрите небо»

Україна та Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про спільний авіаційний простір.
Церемонію підписання транслював Офіс президента України на своїй сторінці у Facebook.
Угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
На церемонії також були присутні президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зазначимо, згідно з документом, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів до України. До того ж тепер європейські перевізники мають право літати на внутрішніх українських рейсах.
«Через вісім років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян та бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей», — заявив Зеленський після підписання угоди.
- Переговори Євросоюзу та України про спільний авіаційний простір завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару. Після виходу Британії з ЄС ця проблема перестала існувати.
- Європейський спільний авіаційний простір — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки і лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір. Це має сприяти розвитку авіаційного ринку, простішому доступу авіакомпаній ЄС до рейсів в Україну і, відповідно, здешевшанню квитків.