Украина и Евросоюз подписали соглашение об «открытом небе»

Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Церемонию подписания транслировал Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На церемонии также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, согласно документу, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. К тому же теперь европейские перевозчики имеют право летать на внутренних украинских рейсах.