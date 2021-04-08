Еврокомиссия инициировала подписание с Украиной соглашения об «открытом небе»

Европейская комиссия одобрила обновленный проект соглашения о Совместном авиационном пространстве с Украиной.
Об этом говорится на Facebook-странице представительства Украины в ЕС.
«Сегодня Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве (ОАП). Следующий шаг — внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение», — отметили там.
После утверждения этого соглашения Украина и ЕС будут иметь Общее авиационное пространство на основе стандартов Евросоюза, которые будут касаться безопасности полетов, управления воздушным движением и др.
- Европейское общее авиационное пространство (ОАП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство. Это должно способствовать развитию авиационного рынка, упрощению доступа авиакомпаний ЕС к рейсам в Украину и, соответственно, удешевлению билетов.
- Переговоры об ОАП с Украиной завершились в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. После выхода Британии из ЕС эта проблема перестала существовать.