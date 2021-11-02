Лідери понад 100 країн пообіцяли припинити вирубку лісів, а Україна — досягти кліматичної нейтральності

Лідери понад 100 країн світу на кліматичному саміті COP-26 у Глазго пообіцяли припинити вирубування лісів до 2030 року та виділити близько $20 мільярдів державних і приватних коштів для інвестицій у захист й відновлення лісів.

Про це повідомляє France24.

Голова саміту, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угода про припинення вирубки лісів має вирішальне значення у стримуванні зростання температури на планеті.

«Завдяки цим безпрецедентним обіцянкам у нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи та стати її охоронцем», — сказав Джонсон.

Це рішення лідерів також включає зобовʼязання забезпечити права корінних народів і визнати «їхню роль як охоронців лісів».

До угоди долучилися, зокрема, Бразилія, Росія, Канада, Китай, США, Велика Британія, Індонезія, Демократична Республіка Конго. На їхні території припадає 85% світових лісів, розташованих на площі понад 13 мільйонів квадратних кілометрів. Україна теж є в цьому переліку.