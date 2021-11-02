Лідери понад 100 країн пообіцяли припинити вирубку лісів, а Україна — досягти кліматичної нейтральності

Лідери понад 100 країн світу на кліматичному саміті COP-26 у Глазго пообіцяли припинити вирубування лісів до 2030 року та виділити близько $20 мільярдів державних і приватних коштів для інвестицій у захист й відновлення лісів.
Про це повідомляє France24.
Голова саміту, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угода про припинення вирубки лісів має вирішальне значення у стримуванні зростання температури на планеті.
«Завдяки цим безпрецедентним обіцянкам у нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи та стати її охоронцем», — сказав Джонсон.
Це рішення лідерів також включає зобовʼязання забезпечити права корінних народів і визнати «їхню роль як охоронців лісів».
До угоди долучилися, зокрема, Бразилія, Росія, Канада, Китай, США, Велика Британія, Індонезія, Демократична Республіка Конго. На їхні території припадає 85% світових лісів, розташованих на площі понад 13 мільйонів квадратних кілометрів. Україна теж є в цьому переліку.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, а не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. США та ЄС раніше обіцяли досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.
Також український президент зазначив, що Україна однією з перших країн у Європі ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, серед цілей якої — скоротити викиди парникових газів. Крім того, за словами Зеленського, за обсягами скорочення шкідливих викидів Україна посідає четверте місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН, які взяли на себе відповідні зобовʼязання.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і ще більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються в Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.
- На початку серпня 2021 року ООН оприлюднила доповідь Міжурядової групи експертів з питань клімату. У документі зазначається, що зміна клімату спостерігається в усіх регіонах планети, до того ж цей процес стає інтенсивнішим. Деякі з тенденцій вже незворотні.