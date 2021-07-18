Науковці: Повінь у Західній Європі — це наслідок глобального потепління

У найближчі десятиліття глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Західній Європі.

Про це пише Deutsche Welle.

Зливи, що пройшли в Західній Європі на цьому тижні, є аномальними, проте Андреас Фінк з Інституту метеорології та кліматичних досліджень попередив, що подібні природні явища траплятимуться все частіше і стануть звичними: «Екстремальні дощі будуть йти частіше у теплішому світі».

Водночас доктор Себастьян Сіппель з Інституту атмосферних і кліматичних наук в Цюріху пояснив, що однією з причин сильних злив є те, що глобальне потепління викликає зміни в атмосфері.

«При підвищенні температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі», — наголосив науковець.