Науковці: Повінь у Західній Європі — це наслідок глобального потепління

У найближчі десятиліття глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Західній Європі.
Про це пише Deutsche Welle.
Зливи, що пройшли в Західній Європі на цьому тижні, є аномальними, проте Андреас Фінк з Інституту метеорології та кліматичних досліджень попередив, що подібні природні явища траплятимуться все частіше і стануть звичними: «Екстремальні дощі будуть йти частіше у теплішому світі».
Водночас доктор Себастьян Сіппель з Інституту атмосферних і кліматичних наук в Цюріху пояснив, що однією з причин сильних злив є те, що глобальне потепління викликає зміни в атмосфері.
«При підвищенні температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі», — наголосив науковець.
- Кількість жертв катастрофічної повені у Німеччині сягнула 183 осіб, сотні людей вважаються зниклими безвісти. У Бельгії у результаті повеней загинули щонайменше 27 людей.
- Паралельно з цим в останні кілька тижнів у частині Європі встановилася спекотна погода, зокрема у північній півкулі висока температура спровокувала сильні пожежі. Крім того у Північній Європі, Канаді та США аномальна спека призводить до загибелі людей.