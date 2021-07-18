У Німеччині та Бельгії повінь забрала життя 183 людей

Кількість загиблих в результаті руйнівної повені в західній Німеччині та Бельгії зросла до 183 осіб.

Про це повідомляє Reuters та Deutsche Welle.

Поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що в районах цієї землі загинуло 110 людей, а у Північний Рейн-Вестфалії — 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

Влада Німеччини визнала цю повінь найбільшим стихійним лихом за більш ніж півстоліття. Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти або недоступними — тим часом рятувальні роботи не припиняються.

Тим часом у Бельгії кількість загиблих збільшилася до 27. Про це свідчать дані національного кризового центру, який координує рятувальну операцію.

Ще 103 людини досі не вийшли на звʼязок, але їх ще шукають.

За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.