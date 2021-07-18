В Германии и Бельгии наводнение унесло жизни 183 человек

Количество погибших в результате разрушительного наводнения в западной Германии и Бельгии возросло до 183 человек.

Об этом сообщает Reuters и Deutsche Welle.

Полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что в районах этой земле погибло 110 человек, а в Северной Рейн-Вестфалии — 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.

Власти Германии назвали это наводнение самым крупным стихийным бедствием за более чем полвека. Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести или недоступными — тем временем спасательные работы не прекращаются.

Между тем в Бельгии число погибших увеличилось до 27. Об этом свидетельствуют данные национального кризисного центра, который координирует спасательную операцию.

Еще 103 человека до сих пор не вышли на связь, но их еще ищут.

По сообщению властей города Эрфтштадт, что южнее Кельна, ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней. Наводнения там создали большой кратер. Несколько жилых домов, а также исторический замок были снесены.