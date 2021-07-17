В Бельгии возросло число жертв наводнений. В одном из городов дом обрушился прямо во время интервью мэра

В Бельгии жертвами наводнений из-за ливней уже стали 27 человек, еще 103 человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Национальный кризисный центр страны.

Сейчас больше всего пострадали провинции Валлония и Фландрия, многие дороги затоплены.

В городе Пепенстер во время интервью мэра Филиппа Годена в прямом эфире частично обрушился жилой дом.

Как видно на видео, за спиной чиновника во время общения с журналистами местного телеканала VTM о ситуации в городе неожиданно начала разрушаться стена подтопленного дома. Вода хлынула наружу, вымывая со второго этажа дома мебель, технику и другие вещи.

Чуть позже на крыше дома заметили двух мужчин, которые перепрыгнули на соседнее здание с вещами и переноской для животных.

Правительство Бельгии объявило день национального траура во вторник, 20 июля.

Тем временем в Германии также возросло число жертв непогоды — погиб уже 141 человек. Пропавших без вести примерно 1 500 человек.