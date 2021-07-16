В Германии после наводнения более тысячи человек считаются пропавшими без вести

На Западе Германии примерно 1 300 человек числятся пропавшими без вести. В результате наводнений погибли не менее 70 человек.

Об этом вечером 15 июля сообщила районная администрация округа Арвайлер. Люди именно с этого округа исчезли.

Только в одном районе города Бад-Нойенар-Арвайлер провели более тысячи спасательных операций.

«В связи с природной катастрофой в округе есть новые жертвы. Кроме того, сейчас считаем, что почти 1,3 тысячи пропавших без вести», — говорится в сообщении властей. Пока невозможно сделать окончательные выводы из-за «сложной обстановки».