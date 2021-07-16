У Німеччині після повені понад тисяча людей вважається зниклими безвісти

На Заході Німеччини приблизно 1 300 людей вважаються зниклими безвісти. У результаті повеней загинули не менше 70 людей.

Про це увечері 15 липня повідомила районна адміністрація округу Арвайлер. Люди саме з цього округу зникли.

Тільки в одному районі міста Бад-Нойенар-Арвайлер провели понад тисячу рятувальних операцій.

«У звʼязку з природною катастрофою в окрузі є нові жертви. Крім того, наразі вважаємо, що є майже 1,3 тисячі зниклих безвісти», — йдеться в повідомленні влади. Поки неможливо зробити остаточні висновки через «складну обстановку».