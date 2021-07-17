Жертвами повеней в Німеччині вже стали 133 людини

Жертвами повеней в Німеччині через сильні дощі вже стали 133 людини. Влада підтвердила загибель 43 людей у Північний Рейн-Вестфалії та 90 в Рейнланд-Пфальці.

Про це передає Deutsche Welle.

Найбільш постраждали регіони біля кордонів із країнами Бенілюксу.

Критична ситуація в місті Ерфтштадт поблизу Кельну — там затопило перші поверхи будівель, майже всі автомобілі опинилися під водою. Також там утворилася величезна воронка через селевий потік. У районі впали щонайменше три житлові будинки та частина історичного замку. Влада досі не може підрахувати точну кількість зниклих людей.

У районі Хайнсберг прорвало дамбу на річці Рур. Рятувальники почали евакуацію району Офховен у Вассерберзі.

Загалом на Заході Німеччини вважаються зниклими безвісти приблизно 1 500 людей. Наслідки усувають рятувальники та військові.