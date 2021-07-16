У Німеччині через повені оголосили воєнну катастрофу. Кількість загиблих сягнула 100 осіб

Міністерство оборони Німеччини через масштабні повені на заході країни оголосило режим воєнної катастрофи.
Про це пише Spiegel.
Таким чином військові у найбільш постраждалих регіонах отримають більшу повноту владу для оперативної ліквідації наслідків.
«Як приклад, керівник підрозділу на місці тепер може вирішити, чи надавати бронемашину для евакуації, чи військову вантажівку, чи буде забезпечений генератор, коли він буде в наявності. Децентралізація дуже важлива в таких місцях і також має вирішальне значення для успіху заходів», — зазначили у Міноборони.
Там розповіли, що до ліквідації наслідків повеней залучили вже 850 солдатів і їхня кількість постійно збільшується.
Водночас місцева влада підтвердила смерті вже понад 100 людей унаслідок повеней. Найбільше постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц.
- Повені в Німеччині та Бельгії почалися через зливи. Дощі в Бельгії почалися вночі з 14 на 15 липня. Повені у країні оцінюються як найсильніші з початку століття. За останню добу (15 липня) випала півторамісячна норма опадів. У Німеччині зливи тривають з 12 липня. Зараз рівень води також піднімається в окремих районах Нідерландів, Франції та Швейцарії.