Звіт ООН: глобальне потепління відбувається з безпрецедентною швидкістю та повʼязане з діяльністю людини

Зміна клімату спостерігається у всіх регіонах планети, причому цей процес стає все більш інтенсивним, а деякі з тенденцій вже незворотні, у всякому разі, на теперішньому етапі.

Про це йдеться у доповіді Міжурядової групи експертів з питань клімату, яку оприлюднили 9 серпня. Авторами звіту є 234 експерти з 66 країн світу.

Зміна клімату вже сьогодні призводить до численних випадків екстремальної погоди в усіх регіонах планети. Більш того, за даними вчених, змінюється вся кліматична система Землі, і ці зміни позначаються на стані атмосфери, океанів, льодових покривів і поверхні Землі. Багато з цих змін є безпрецедентними, а деякі тенденції (зростання рівня океану) у найближчі століття або навіть тисячоліття неможливо повернути назад.