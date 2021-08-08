Держекоінспекція: З неділі Україна живе в екологічний борг

Україна з неділі, 8 серпня, живе в екологічний борг, тобто використовує більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«Сьогодні настав день, коли українці використали більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік. З 8 серпня Україна живе в борг у природи», — написав він.

Мальований зазначив, що цю дату розрахували дослідники з організації Global Footprint Network. Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах і на планеті в цілому та визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він настав 29 липня.

«Єдиний вихід для людства — змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід — обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, а саме раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє», — зазначив Мальований.

За його словами, якщо щороку День екологічного боргу посуватиметься на 5 днів, то вже у 2050 році обсяг споживання ресурсів буде дорівнювати обсягу їх відновлення. Наразі в Україні динаміка позитивна: торік ця дата припала на 24 липня — на 2 тижні раніше.